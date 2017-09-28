Предприятие: перед Казанским пороховым заводом не стоит вопрос о переезде в Удмутрию

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Вопрос переноса Казанского порохового завода на место последнего объекта уничтожения химоружия "Кизнер" в Удмуртии не стоит в повестке дня предприятия, сообщили в четверг ТАСС в редакционном отделе (пресс-службе) завода.

Как сообщил 27 сентября председатель Госкомиссии по химическому разоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, Казанский пороховой завод планируют разместить на месте "Кизнера". По его словам, потребуется три-четыре года для ликвидации последствий уничтожения химического оружия, санации территорий, уничтожения элементов, применявшихся при уничтожении химоружия, и с этого момента будет вестись работа по подготовке инвестиционного контракта, концессионного соглашения, если потребуется, для того, чтобы передать объект под новое предназначение.

"В данный момент перед нами такого вопроса (переноса завода - прим. ТАСС) не стоит, мы работаем в штатном режиме. Сейчас готовимся в юбилею предприятия в следующем году. Во-первых, если говорить о переносе, то это дело не одного дня, не одного года и даже не трех-четырех лет, которые там указаны. Мы пока работаем в штатном режиме, у нас такой информации на предприятии нет, чтобы собираться", - сказала собеседница агентства.

Казанский пороховой завод (открыт в 1788 году) расположен в самом густонаселенном районе Казани. Производит порох практически для всех видов гражданского и военного оружия, выпускает лакокрасочные материалы. Завод работает по полному циклу, имеет конструкторские, научные и производственные подразделения, лабораторное и испытательное оборудование, собственный полигон.

Неделю назад, 21 сентября, у завода сменился руководитель, гендиректором стал Александр Лившиц, который ранее возглавлял АО "Чебоксарское производственное объединение им. Чапаева", выпускающее пиротехнические, резинотехнические и пластмассовые изделия различного назначения. Как сообщал во время его представления директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ Дмитрий Капранов, "перед новым руководством завода стоит задача выполнения гособоронзаказа, повышения и без того высокой загрузки предприятия, но, прежде всего, повышения промышленной безопасности".

Проблемы завода

Как сообщалось ранее, 21 марта Ростехнадзор назвал Казанский пороховой завод одним из самых проблемных предприятий в аварийном смысле. По словам руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова, в прошлом году на заводе случились три аварии: 21 декабря был пожар с частичным обрушением одного из строений, один человек погиб, еще один пострадал, заводу причинен ущерб на общую сумму более 11,6 млн рублей, в июне при пожаре на заводе сильные ожоги получили три работника, похожее происшествие случилось и в январе.

В последний раз крупный пожар на заводе произошел 24 марта 2017 года. Тогда при тушении огня погиб капитан внутренней службы, начальник караула специального управления федеральной противопожарной службы МЧС России Эдуард Илларионов. СК РФ возбудил уголовное дело, а казанская прокуратура по надзору за исполнением законодательства на особо режимных объектах республики начала проверку по факту инцидента.