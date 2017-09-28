Правительство выделило Росавиации 98 млн руб. на обслуживание судов "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Росавиации 98 млн руб. на обслуживание судов "ВИМ-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов, следует из заявления вице-премьера Аркадия Дворковича, которое приводит пресс-служба кабмина РФ.

"Председатель правительства подписал распоряжение о выделении Росавиации бюджетных ассигнований в размере 98 млн руб. на обеспечение с 28 сентября комплексного обслуживания воздушных судов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Наша основная задача на данный момент - обеспечить возвращение людей домой. Это одно из решений, направленных на решение данной проблемы, - отметил Дворкович. - Выделенные средства позволят обеспечить оплату поставки горюче-смазочных материалов, услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов".

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, средства будут выделены из Резервного фонда.