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Правительство выделило Росавиации 98 млн руб. на обслуживание судов "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
28 сентября, 17:22 дата обновления: 28 сентября, 17:37 UTC+3

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявид, что сейчас главная задача - вернуть пассажиров авиакомпании домой

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Росавиации 98 млн руб. на обслуживание судов "ВИМ-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов, следует из заявления вице-премьера Аркадия Дворковича, которое приводит пресс-служба кабмина РФ.

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"Председатель правительства подписал распоряжение о выделении Росавиации бюджетных ассигнований в размере 98 млн руб. на обеспечение с 28 сентября комплексного обслуживания воздушных судов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Наша основная задача на данный момент - обеспечить возвращение людей домой. Это одно из решений, направленных на решение данной проблемы, - отметил Дворкович. - Выделенные средства позволят обеспечить оплату поставки горюче-смазочных материалов, услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов".

Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, средства будут выделены из Резервного фонда.

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