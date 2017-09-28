Орешкин: сделка ОПЕК позволила стабилизировать рынок

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СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Сделка по сокращению добычи ОПЕК+ позволила стабилизировать рынок нефти, несмотря на рост добычи в США, Ливии и Нигерии. Однако рассматривать вопрос о ее продлении целесообразно ближе к марту 2018 года. Об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах Российско-Азербайджанского межрегионального форума.
"Эта сделка стабилизировала нефтяной рынок, что очень важно. Вопрос продления - он будет решаться. Как это было ранее объявлено - по мере приближения этой даты страны будут общаться между собой, и Азербайджан тоже в этом принимает активное участие. <...> Сделка точно оказала положительное влияние, дальнейшая ее судьба будет зависеть от анализа рынка ближе к соответствующей дате", - сказал он.
Орешкин подчеркнул, что, несмотря на то, что Ливия, Нигерия и США увеличили добычу нефти, удалось стабилизировать рынок благодаря соглашению ОПЕК+. "Мы видим, что волатильность нефтяных котировок во многом ушла, а последняя динамика цен указывает на то, что они поднялись и закрепились на уровне выше $50 за баррель", - добавил он.