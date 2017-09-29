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WSJ: в нефтегазовой корпорации Chevron назвали имя нового гендиректора

Экономика и бизнес
29 сентября, 1:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, сентября. /ТАСС

Компания является одной из крупнейших нефтегазовых корпораций в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Представители американской нефтегазовой корпорации Chevron объявили, что ее следующим гендиректором станет Майкл Вирт. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты Wall Street Journal.

По ее данным, 56-летний Вирт займет место нынешнего гендиректора и председателя совета директоров Джона Уотсона 1 февраля следующего года. Вирт ранее был назначен на пост вице-председателя совета директоров Chevron.

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Как рассказал газете Уотсон, в течение ближайших четырех месяцев он будет передавать дела своему преемнику. По словам Уотсона, за это время они вместе с Виртом, работающим в Chevron с 1982 года, намерены провести ряд встреч с ведущими представителями отрасли по всему миру.

Ранее Wall Street Journal сообщала, что 60-летний Уотсон, занимавший должность гендиректора нефтяного гиганта с 2010 года, уйдет в отставку. По данным издания, Уотсон принял решение покинуть пост уже достаточно давно и уведомил об этом членов совета директоров заранее.

По сведениям газеты, за время правления Уотсона доходы акционеров Chevron увеличились более чем на 80%. По этому показателю корпорация обогнала своих главных конкурентов в лице ExxonMobil и Royal Dutch Shell. Однако за последние семь лет Chevron участвовала в развитии крайне затратных проектов по всему миру, стоимость которых многократно превышала первоначальные оценки. Как отмечает издание, такие расходы тревожили некоторых инвесторов из-за падения мировых цен на энергоносители.

Chevron со штаб-квартирой в Сан-Рамоне (штат Калифорния) является одной из крупнейших нефтегазовых корпораций в мире. Ее оборот за прошлый год составил около $114 млрд. По итогам 2014 года Chevron занимала третье место в составляемом журналом Fortune списке 500 крупнейших по объему общей выручки американских компаний.

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