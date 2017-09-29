АТОР предложила Минтрансу проработать механизм отзыва допусков на чартерный авиарынок

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в Минтранс РФ предложения по регулированию рынка чартерных перевозок. В частности, ассоциация предлагает проработать механизм отзыва допусков к чартерным перевозкам, сообщает пресс-служба АТОР.
"Предлагается детально проработать механизм отзыва допусков, выданных авиакомпаниям на чартерные перевозки по отдельным направлениям, в случае, если компания систематически не выполняет или частично не выполняет полетные программы", - говорится в сообщении пресс-службы.
АТОР также выступила с предложением сделать открытым для туроператоров порядок выдачи допусков авиакомпаниям. Ассоциация считает, что сведения о параметрах, характеризующих возможности авиакомпаний по перевозке туристов, следует публиковать в открытом доступе, например на сайте Росавиации.
Кроме того, АТОР рекомендует пересмотреть вопрос об ответственности перевозчиков при ненадлежащем оформлении проездных документов. В частности, предлагается четко прописать в законодательстве требование для авиакомпаний об обязательной выписке билетов в обе стороны всем пассажирам чартерных рейсов.
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Правительство России выделило Росавиации 98 млн рублей на обслуживание воздушных судов "ВИМ-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов.