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СМИ: генпрокуратура Эквадора выдвинула обвинения против Гласа по делу Odebrecht

Экономика и бизнес
29 сентября, 2:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Вице-президент Эквадора заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Эквадора выдвинула обвинения против вице-президента страны Хорхе Гласа по делу о коррупции, связанном с бразильской строительной компанией Odebrecht. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета El Comercio.

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По ее данным, следователи считают политика причастным к организации преступного сообщества, созданного для незаконного обогащения. Обвинения выдвинуты в отношении еще 17 человек, в том числе Рикардо Риберы - дяди вице-президента. В минувший вторник Глас давал показания следователям в течение девяти часов. Он заявил о своей невиновности по всем пунктам обвинения.

Дело, о котором идет речь, касается компании Glory International Industry Co. Ltd., зарегистрированной в офшорной зоне на Маршалловых островах. Через нее, по версии следствия, вице-президент мог получать взятки от Odebrecht за помощь в заключении контрактов с эквадорским правительством. В прокуратуре утверждают, что Рибера выступал в роли доверенного лица Гласа в этой преступной схеме, так как именно дядя политика якобы перевел на счет Glory International Industry Co. Ltd. $17,4 млн.

3 августа прокуратура Эквадора сообщила, что начала расследование в отношении вице-президента, подозреваемого в хищении бюджетных средств. После этого президент страны Ленин Морено подписал указ о лишении Гласа всех полномочий. Несмотря на это решение главы государства, вице-президент продолжил занимать свой пост. Дело в том, что в соответствии с законодательством Эквадора он может быть отправлен в отставку только в результате импичмента, объявленного парламентом.

25 августа законодательный орган проголосовал за снятие с Гласа иммунитета от судебного преследования. Вице-президент сам попросил парламентариев принять такое решение, чтобы получить возможность "отстоять свою невиновность".

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