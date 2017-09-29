"ВИМ-Авиа" сохраняет под оперативным управлением все самолеты

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" сохраняет под оперативным управлением все воздушные суда. Об этом сообщил перевозчик по итогам переговоров с собственниками самолетов.
"Лизингодатели с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказалась компания, и выразили готовность поддержать ее в этот сложный момент. Они рассмотрели представленный им план вывода компании из кризиса и считают его реалистичным, разумным, - отмечается в сообщении. - Все воздушные суда остаются под оперативным управлением "ВИМ-Авиа" несмотря на некоторые просрочки выплат лизинговых платежей".
В компании добавили, что отзыв или мораторий на использование воздушных судов привел бы к дальнейшему ухудшению финансового положения перевозчика и мог бы привести к необратимым последствиям.
В настоящее время "ВИМ-Авиа" выполняет полеты по регулярным рейсам и вывозит пассажиров из-за рубежа.