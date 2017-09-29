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Ространснадзор готов начать проверку "ВИМ-Авиа" в случае угрозы безопасности полетов

Экономика и бизнес
29 сентября, 13:04 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 29, сентября. /ТАСС

Из-за массовых задержек и отмены рейсов "ВИМ-Авиа" Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании

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СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) готова будет начать проверку обеспечения безопасности полетов авиаперевозчиком "ВИМ-Авиа", если в ходе проверки финансового состояния компании будут выявлены угрозы жизни и здоровью пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Всероссийской конференции "Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму-2017" заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток.

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Из-за массовых задержек и отмены рейсов авиаперевозчика "ВИМ-Авиа" Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании.

"Первые меры предпринимает Росавиация, это ее функция, предусмотренная федеральным законодательством, именно в системе экономической составляющей компании... Если она скажет, что в рамках оценки финансовой составляющей выявлено влияние на безопасность, у нас появятся основания выйти в прокуратуру для выдачи нам разрешения на внеплановую проверку. Хотя прокуратура может сама дать такое поручение", - сказал Черток.

По словам представителя Ространснадзора, финансовые проблемы, которые сейчас, кроме "ВИМ-Авиа", испытывает ряд российских авиаперевозчиков, "каким-то образом могут повлиять на безопасность, в том числе в случаях не выплаты зарплаты сотрудникам". "Если Росавиация видит осложнение финансового состояния компании, естественно, она должна информировать нас об этом и сама принимать соответствующие меры, они могут включать ограничения в сертификате эксплуатанта воздушного транспорта, а в случае банкротства, он (сертификат) отзывается", - отметил заместитель главы Ространснадзора.

По данным ведомства, в ходе последней плановой проверки авиакомпании "ВИМ-Авиа" существенных нарушений перевозчиком правил безопасности полетов выявлено не было.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "ВИМ-Авиа" сохраняет под своим оперативным управлением все воздушные суда.

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