Украина оказалась в конце мирового рейтинга экономической свободы

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Украина заняла 149-ое место в глобальном рейтинге экономической свободы среди 159 стран мира. Об этом сообщается в докладе "Экономическая свобода в мире: ежегодный отчет-2017 Института Фрайзера".

"Рейтинг EFW [Индекс экономической свободы в мире] на Украине особенно низкий (149 место), является одним из самых низких в мире", - говорится в докладе. В 2016 году Украина занимала 162-ое место из 178 стран. Таким образом, страна опустилась ближе к концу списка.

Соседние с Украиной места в текущем году заняли Иран и Ангола. Наихудшая ситуация с экономическими свободами оказалась в Венесуэле. Первое место в рейтинге стран по уровню экономической свободы занял Гонконг, второе - Сингапур, на третьем месте оказалась Новая Зеландия. Четвертое и пятое места рейтинга заняли Ирландия и Швейцария соответственно.

Рейтинг был составлен с учетом пяти основных факторов: зависимость экономики от правительства, система права и защита собственности, доступ к финансам, свобода торговли на международном уровне и регулирование кредитования, рынка труда и бизнеса.

Индекс экономической свободы в мире - комбинированный показатель и сопровождающий его рейтинг, оценивающий уровень экономической свободы в странах мира. Выпускается американским исследовательским центром The Heritage Foundation совместно с газетой The Wall Street Journal.