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Акции АФК "Система" упали на 2,3% на новости об обжаловании решения по иску "Роснефти"

Экономика и бизнес
29 сентября, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Согласно данным биржи, акции стоили 13,175 руб. за бумагу

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Обыкновенные акции АФК "Система" упали в ходе торгов на Московской бирже на 2,35% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до 13,175 руб. за бумагу, свидетельствуют данные биржи.

Снижение произошло на фоне новости о том, что "Роснефть", "Башнефть" и Минземимущества Башкирии обжаловали решение арбитражного суда по иску к "Системе". Тогда суд взыскал с компании 136,3 млрд рублей.

По состоянию на 14:20 мск акции "Системы" отыграли часть падения и торгуются на уровне 13,33 руб. за бумагу, что на 1,15% ниже уровня закрытия в четверг.

Спор "Роснефти" и АФК "Система"

В мае 2017 года "Роснефть" подала иск к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, якобы причиненных в результате реорганизации "Башнефти". Впоследствии истцы увеличили сумму претензий до 170,6 млрд рублей в связи с ослаблением курса рубля. Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей. "Система" подала апелляцию на это решение.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после чего была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. После оферты миноритариям "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% уставного капитала плюс одна акция "Башнефти".

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