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Минфин: рост зарплат в 2018 году прогнозируется на уровне 4,1%

Экономика и бизнес
29 сентября, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

В 2019 году рост реальной заработной платы замедлится до 1,3-1,5%, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минфин прогнозирует рост уровня зарплат на 4,1% в связи с выполнением "майских указов" президента, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, который внесен в пятницу в Госдуму.

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"В части оплаты труда определяющую роль будет играть выполнение в 2018 году обязательств, закрепленных в указах президента Российской Федерации. В результате наибольший рост реальной заработной платы ожидается в 2018 году (4,1%) с последующим замедлением (до 1,3-1,5% в 2019 - 2020 годах)", - говорится в документе.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что в 2018 году из федерального бюджета на повышение зарплат бюджетных категорий работников из майского указа президента планируется выделить 80 млрд руб., что в два раза выше уровня текущего года.

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