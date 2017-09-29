Депутат: реструктуризация бюджетного кредита позволит Адыгее высвободить 1,5 млрд рублей

МАЙКОП, 29 сентября. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Запуск с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов позволит Адыгее за два года высвободить бюджет республики от кредитов, сообщил в пятницу журналистам член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник, представляющий Адыгею в нижней палате парламента.

"Программа реструктуризации позволит субъектам России только в 2018-2019 годах высвободить в общей сложности 428 млрд рублей. Если говорить о конкретных регионах, у Республики Адыгея, например, на бюджетные кредиты приходится 2,348 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей, благодаря программе реструктуризации, регион сможет высвободить за два года, причем чуть больше 1 млрд рублей - уже в 2018 году", - сказал он.

Подобная поддержка со стороны федерального бюджета, по словам депутата Госдумы от Адыгеи, позволит регионам высвободить деньги для решения первоочередных социально-экономических задач, в том числе на выполнение социальных обязательств и повышение уровня жизни населения. При этом регионы, которые в 2018-2019 годах обеспечат рост налоговой базы темпами не ниже уровня инфляции, смогут рассчитывать на продление программы реструктуризации еще на пять лет.

"Таким образом, реструктуризация из семилетней превращается в двенадцатилетнюю, и это очень важный момент. Не менее важно и то, что при продлении срока действия программы не будут учитываться налоговые льготы, которые регионы предоставили своим инвесторам", - резюмировал член бюджетного комитета.

Как прокомментировали в пресс-службе главы Адыгеи, благодаря высокой финансовой дисциплине с 2007 года доходы консолидированного бюджета республики увеличились более чем в четыре раза, дотационность снизилась с 61 до 32% (по итогам 2016 года). В будущем году Адыгее необходимо погасить более 1,1 млрд рублей в федеральный бюджет. В целом долговая нагрузка в Адыгее составляет 35%, что является одним из низких показателей в стране. Темпы роста собственных доходов бюджета региона составляют более 110% к соответствующему периоду прошлого года, и, по прогнозам, текущий финансовый год завершится с положительным результатом.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости запуска с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных регионами бюджетных кредитов. Эта программа рассчитана как минимум на семь лет, а участвующие в ней субъекты РФ получат возможность первые два года выплачивать по 5% долга в год. Для отдельных регионов срок действия программы может быть продлен до 12 лет. Такие регионы и в 2020 смогут погасить лишь 5% долга, а затем выплачивать по 10% ежегодно.