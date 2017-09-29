Шредер заявил, что будет искать компромиссы, возглавляя совет директоров "Роснефти"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Бывший канцлер Германии и председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер будет искать компромиссы в интересах "Роснефти", возглавляя ее совет директоров. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

Шредер не стал делать конкретных заявлений по поводу его работы в "Роснефти", отметив, что пока еще рано об этом говорить, нужно провести консультации, вникнуть в процесс.

"В совете директоров, куда входят компетентные люди, очень редко проводятся голосования с одинаковым количеством голосов "за" и "против", ведутся дискуссии, в ходе которых приходят к единому мнению. Это одна из моих задач - найти выход, компромисс, если есть различные интересы и мнения", - сказал он.

Шредер отметил, что доволен своим избранием в совет директоров "Роснефти" и надеется привнести свой накопленный опыт на благо развития компании. "Везде ведутся дискуссии - стоит это делать или нет. Но я решил, что с большим удовольствием займусь этим (войду в совет директоров "Роснефти" - прим. ред.). Я решил привнести тот опыт, который мне удалось собрать и в политической, и в экономической сфере, а я думаю, что он немалый, на благо этой компании", - отметил Шредер.

Шредер также выразил надежду на усиление позиций компании на германском рынке, где "Роснефть" открыла собственную структуру Rosneft Deutschland, владеет долями в трех нефтеперерабатывающих заводах. Кроме того, "Роснефть" поставила в 2016 году в Германию 22,5 млн тонн нефти. В 2017 году компания планирует сохранить уровень поставок.

Акционеры "Роснефти" сегодня утвердили избрание совета директоров, к предыдущему составу добавились глава Минэнерго РФ Александр Новак и Герхард Шредер, который впоследствии был избран председателем совета директоров. На этой должности он сменил помощника президента РФ Андрея Белоусова. Совет директоров "Роснефти" был расширен с 9 до 11 человек.

Хорошие отношения с Россией

На пресс-конференции по итогам внеочередного собрания акционеров Шредер отметил, что интересы Германии заключаются в хороших отношениях с Россией как в экономической сфере, так и в политической. "Интересы Германии не в последнюю очередь в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией как с экономической точки зрения, так и с политической. У меня сложилось впечатление, что все [мои] предшественники тоже это видели", - сказал он.

Кроме того он добавил, что действующая канцлер Германии Ангела Меркель, по его мнению, также разделяет убежденность в необходимости налаживать взаимодействие с Россией. "У меня такое ощущение, что моя последовательница тоже заинтересована в хороших экономических и политических отношениях с Россией", - отметил Шредер.

Он подчеркнул, что выступает за ослабление санкций Евросоюза против России, так как отмечает прогресс в ситуации на Донбассе. "Санкции в нефтегазовом секторе обостряются не Европейским Союзом, а Соединенными Штатами Америки. Что касается тех санкций, которые ввел Европейский Союз, что если есть какой прогресс на Донбассе, а он действительно достигнут, то нужно говорить не об обострении санкций, а об их ослаблении", - отметил Шредер.

Собрание акционеров

Помимо решений, касающихся совета директоров компании, акционеры "Роснефти" утвердили выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие 2017 г. в размере 3,83 руб. на акцию, что составляет 40,6 млрд руб., или 50% чистой прибыли по МСФО.

Перечень лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяются на 10 октября 2017 года

Ранее сообщалось, что совет директоров "Роснефти" принял решение внести изменения в дивидендную политику, по которой компания будет направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) с выплатами по меньшей мере дважды в год.

В конце 2016 г. "Роснефть" в рамках подготовки к приватизации 19,5% акций изменила дивидендную политику для повышения своей инвестиционной привлекательности, увеличив размер дивидендов до 35% от прибыли по МСФО с выплатами дважды в год.

В июне 2017 г. президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным предложил вернуться к вопросу о выплате дивидендов в размере 50% чистой прибыли. Сечин в свою очередь предложил акционерам проработать вопрос о повышении дивидендных выплат до 50% чистой прибыли по МСФО по итогам 2017 года