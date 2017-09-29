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Шрёдер выступает за ослабление санкций против России

Международная панорама
29 сентября, 16:30 дата обновления: 29 сентября, 16:37 UTC+3

Экс-канцлер Германии также отметил, что санкции в нефтегазовом секторе обостряются не Европейским Союзом, а Соединенными Штатами Америки

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, избранный председателем совета директоров "Роснефти", выступает за ослабление санкций Евросоюза против России, так как отмечает прогресс в ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на пресс- конференции в Санкт-Петербурге.

"Санкции в нефтегазовом секторе обостряются не Европейским Союзом, а Соединенными Штатами Америки. Что касается тех санкций, которые ввел Европейский Союз, что если есть какой прогресс на Донбассе, а он действительно достигнут, то нужно говорить не об обострении санкций, а об их ослаблении", - сказал он.

Отношения ФРГ и РФ

Шрёдер отметил, что Германия заинтересована в хороших отношениях с Россией как в экономической, так и в политической сферах.

"Интересы Германии не в последнюю очередь в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией как с экономической точки зрения, так и с политической. У меня сложилось впечатление, что все [мои]предшественники тоже это видели", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что действующая канцлер Германии Ангела Меркель, по его мнению, также разделяет убежденность в необходимости налаживать взаимодействие с Россией. "У меня такое ощущение, что моя последовательница тоже заинтересована в хороших экономических и политических отношениях с Россией", - заметил Шредер.

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