Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ожидавшие рейса двое суток пассажиры "ВИМ-Авиа" вылетели из Симферополя

Экономика и бизнес
30 сентября, 14:49 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 30, сентября. /ТАСС

Всего в Москву отправились 50 клиентов авиакомпании

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Пассажиры, которые двое суток ожидали рейса авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Симферополя в Москву, в субботу вылетели в столицу. Об этом сообщил ТАСС представитель симферопольского аэропорта Игорь Лаптев.

Смотрите также

Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

"Все пассажиры, а это 50 человек, которые двое суток ожидали рейс, вылетели из Симферополя в Москву. Они находились в гостинице, где для них были созданы все условия", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя аэропорта, "ВИМ-Авиа" сейчас выполняет по два рейса в сутки, а не один, как было ранее. "Авиакомпания вошла в свой график работы. Все пока в порядке", - сказал Лаптев.

Ранее сообщалось, что рейс "ВИМ-Авиа" во вторник по маршруту Симферополь - Москва отправился с задержкой более 20 часов. Ожидались и последующие задержки рейсов авиакомпании.

В четверг пресс-служба аэропорта Симферополя сообщила, что пассажиры "ВИМ-Авиа" смогут вылетать в Москву на самолетах S7 Airlines и "Уральских авиалиний". Перевозка осуществляется на свободных местах. К ней принимаются пассажиры с действительными авиабилетами "ВИМ-Авиа", если конечный пункт перевозки, указанный в билете, совпадает с пунктом назначения самолета.

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла старейшая актриса "Табакерки" Наталия Журавлева
2
Кудрин: новые санкции США несут для России имиджевые риски
3
Мужчина с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы
4
Задержан подозреваемый после инцидента с трапом в аэропорту Пулково
5
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Донской: сооружение Крымского моста оказывает минимальное воздействие на экологию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама