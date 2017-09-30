Ожидавшие рейса двое суток пассажиры "ВИМ-Авиа" вылетели из Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Пассажиры, которые двое суток ожидали рейса авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Симферополя в Москву, в субботу вылетели в столицу. Об этом сообщил ТАСС представитель симферопольского аэропорта Игорь Лаптев.

"Все пассажиры, а это 50 человек, которые двое суток ожидали рейс, вылетели из Симферополя в Москву. Они находились в гостинице, где для них были созданы все условия", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя аэропорта, "ВИМ-Авиа" сейчас выполняет по два рейса в сутки, а не один, как было ранее. "Авиакомпания вошла в свой график работы. Все пока в порядке", - сказал Лаптев.

Ранее сообщалось, что рейс "ВИМ-Авиа" во вторник по маршруту Симферополь - Москва отправился с задержкой более 20 часов. Ожидались и последующие задержки рейсов авиакомпании.

В четверг пресс-служба аэропорта Симферополя сообщила, что пассажиры "ВИМ-Авиа" смогут вылетать в Москву на самолетах S7 Airlines и "Уральских авиалиний". Перевозка осуществляется на свободных местах. К ней принимаются пассажиры с действительными авиабилетами "ВИМ-Авиа", если конечный пункт перевозки, указанный в билете, совпадает с пунктом назначения самолета.

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей.