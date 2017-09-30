Ожидавшие рейса двое суток пассажиры "ВИМ-Авиа" вылетели из Симферополя

Абдулатипов наградил медалью отца дагестанца, спасшего девушку в Москве ценой своей жизниОбщество 30 сентября, 14:57
Кудрин назвал новый проект бюджета реалистичным и надежнымЭкономика и бизнес 30 сентября, 14:50
Крамник опустился на пятое место в рейтинге FIDE, Карякин - на 12-еСпорт 30 сентября, 14:31
Около 1,5 тыс. человек приняли участие в церемонии открытия памятника Николаю II в БоснииОбщество 30 сентября, 14:30
Жуков: отчет по борьбе с допингом комиссии ЮНЕСКО является благоприятным для РоссииСпорт 30 сентября, 14:12
Мещеряков: "Локомотив" не испытает проблем с финансовым fair playСпорт 30 сентября, 14:05
Карачаево-Черкесия празднует 25-летиеВ стране 30 сентября, 14:04
Медведев поздравил актера Юрия Каюрова с 90-летиемКультура 30 сентября, 14:02
Жуков: WADA подведет итоги аудита РУСАДА в течение месяцаСпорт 30 сентября, 14:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Пассажиры, которые двое суток ожидали рейса авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Симферополя в Москву, в субботу вылетели в столицу. Об этом сообщил ТАСС представитель симферопольского аэропорта Игорь Лаптев.
"Все пассажиры, а это 50 человек, которые двое суток ожидали рейс, вылетели из Симферополя в Москву. Они находились в гостинице, где для них были созданы все условия", - сказал собеседник агентства.
По словам представителя аэропорта, "ВИМ-Авиа" сейчас выполняет по два рейса в сутки, а не один, как было ранее. "Авиакомпания вошла в свой график работы. Все пока в порядке", - сказал Лаптев.
Ранее сообщалось, что рейс "ВИМ-Авиа" во вторник по маршруту Симферополь - Москва отправился с задержкой более 20 часов. Ожидались и последующие задержки рейсов авиакомпании.
В четверг пресс-служба аэропорта Симферополя сообщила, что пассажиры "ВИМ-Авиа" смогут вылетать в Москву на самолетах S7 Airlines и "Уральских авиалиний". Перевозка осуществляется на свободных местах. К ней принимаются пассажиры с действительными авиабилетами "ВИМ-Авиа", если конечный пункт перевозки, указанный в билете, совпадает с пунктом назначения самолета.
В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей.