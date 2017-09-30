Кудрин: рост экономики РФ на 2% в год останется максимальным, если не начать реформы

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российская экономика может расти максимум на 2% в год, если не будут реализованы реформы и не будет усилена роль институтов, заявил глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин на Ярмарке финансовых и биржевых услуг Finfair в Москве.
"Я за то, чтобы наша экономика двигалась в сторону сильных институтов, слабость институтов - одна из самых серьезных проблем, которая не дает нам вырваться вперед. Сегодня наш рост ВВП может быть 2% в год, не больше. Это в общем-то отражение слабых институтов", - заявил Кудрин.
"Сегодня нужно усилить роль губернаторов, усилить роль членов правительства в рамках определенных полномочий, правил, четче выстроить деятельность институтов, связанных с работой правоохранительных органов. И прежде всего экономических институтов", - добавил он.
В среднем темп роста российской экономики за последние 10 лет составил лишь 1% в год с учетом кризиса 2008 года и рецессией в 2015-2016 годах, продолжил он. "Это один из самых низких темпов роста для такого большого периода в истории Советского Союза и России с конца 1920-х годов, если не брать период войны и период 1990-х годов, когда был переход к новому типу экономики", - продолжил Кудрин.
Похожего мнения придерживается и Банк России. По его прогнозу в последующие годы темп прироста ВВП выше 1,5-2% в год будет достижим при условии проведения структурных преобразований. По оценке ЦБ, рост ВВП РФ в III квартале составит 1,7-2,2% в годовом выражении.