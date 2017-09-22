Fitch улучшило прогноз по рейтингу "ВВВ-" России до "позитивного" со "стабильного"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу России до "позитивного" со "стабильного". Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе агентства. Сам рейтинг агентство подтвердило на уровне "BBB-".

В Fitch ожидают, что "дефицит федерального бюджета сократится в 2017 году до 2% ВВП с 3,4% в 2016 году и достигнет целевого показателя в 0% в 2019 году". По мнению агентства, "ВВП РФ в 2017 году вырастет на 2%, а в 2018-19 гг. рост экономики России в среднем составит 2,1%".

Ранее 15 сентября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне "BB+" с "позитивным" прогнозом. Согласно ожиданиям S&P, реальный ВВП России повысится на 1,8% в 2017 году, со средними темпами роста в 1,7% в 2017-2020 гг. Курс доллара к рублю, по прогнозам агентства, на конец 2017 года будет на уровне 61 руб. за доллар, а в 2018 году составит 62 рубля.