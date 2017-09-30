Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтранс: "ВИМ-Авиа" за выходные выполнит 42 рейса

Экономика и бизнес
30 сентября, 22:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

По данным министерства, рейсы будут выполняться на внутренних и международных направлениях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа", приостановившая выполнение чартерных полетов, выполнит в течение субботы 22 рейса на внутренних и международных направлениях, которыми перевезет около трех тысяч человек, еще 20 рейсов запланированы на воскресенье, 1 октября. Об этом стало известно после заседания оперативного штаба под руководством заместителя министра транспорта Валерия Окулова, информация об итогах которого опубликована на сайте Минтранса РФ.

Смотрите также

Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

"30 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" выполнит 22 рейса на внутренних регулярных и чартерных международных направлениях, которыми перевезет порядка 3 тыс. человек. В частности, из Антальи до конца суток будет вывезено порядка 2 тыс. человек. На воскресенье, 1 октября, запланировано 20 рейсов "ВИМ-Авиа", в том числе 3 рейса будут выполнены из Антальи в регионы (Самару, Челябинск, Нижневартовск)", - говорится в сообщении. Отмечается, что до 1 октября из Антальи останется вывезти 1,86 тыс. человек.

Как отметил Окулов, у ведомства есть все необходимые ресурсы для вывоза туристов, и Минтранс "готов обеспечить скорейший вывоз туристов из Турции и других стран".

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что по состоянию на утро 30 сентября за рубежом находятся около 28,5 тыс. пассажиров авиакомпании, 8 тыс. из них - в Турции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве скончался один из создателей КВН и "Спокойной ночи, малыши" Андрей Меньшиков
2
Российские ВКС уничтожили более 2,35 тыс. боевиков в Сирии за десять дней
3
Ученые: Крымский мост не угрожает экологии, заявления Порошенко необоснованны
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Саакашвили в Одессе позвал всех на "большой митинг" в Киеве 17 октября
6
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
7
Оппозиционные муниципальные депутаты Москвы создают свою ассоциацию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама