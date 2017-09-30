Минтранс: "ВИМ-Авиа" за выходные выполнит 42 рейса

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа", приостановившая выполнение чартерных полетов, выполнит в течение субботы 22 рейса на внутренних и международных направлениях, которыми перевезет около трех тысяч человек, еще 20 рейсов запланированы на воскресенье, 1 октября. Об этом стало известно после заседания оперативного штаба под руководством заместителя министра транспорта Валерия Окулова, информация об итогах которого опубликована на сайте Минтранса РФ.
"30 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" выполнит 22 рейса на внутренних регулярных и чартерных международных направлениях, которыми перевезет порядка 3 тыс. человек. В частности, из Антальи до конца суток будет вывезено порядка 2 тыс. человек. На воскресенье, 1 октября, запланировано 20 рейсов "ВИМ-Авиа", в том числе 3 рейса будут выполнены из Антальи в регионы (Самару, Челябинск, Нижневартовск)", - говорится в сообщении. Отмечается, что до 1 октября из Антальи останется вывезти 1,86 тыс. человек.
Как отметил Окулов, у ведомства есть все необходимые ресурсы для вывоза туристов, и Минтранс "готов обеспечить скорейший вывоз туристов из Турции и других стран".
Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что по состоянию на утро 30 сентября за рубежом находятся около 28,5 тыс. пассажиров авиакомпании, 8 тыс. из них - в Турции.