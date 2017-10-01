Росавиация не получала документов о назначении Бурдина гендиректором "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Росавиация не получала официальных документов о назначении гендиректором "ВИМ-Авиа" бывшего руководителя "Трансаэро" Александра Бурдина. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Пока в Росавиацию не поступали официальные документы о назначении Александра Бурдина генеральным директором "ВИМ-Авиа". Если такие документы поступят, то мы их будем рассматривать в соответствии с установленным порядком", - сказал руководитель Росавиации.