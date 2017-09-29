"ВИМ-Авиа" не проинформировала Росавиацию о назначении на должность гендиректора Бурдина

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "ВИМ-Авиа" не проинформировала Росавиацию о назначении на должность гендиректора авиакомпании Александра Бурдина, который ранее занимал аналогичную должность в "Трансаэро". Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росавиации Сергей Извольский.

"Его назначение должно сопровождаться соответствующей аттестацией, компанию должен возглавлять, по действующему законодательству, авиационный специалист, а также он должен быть внесен в сертификат эксплуатанта авиакомпании, - рассказал Извольский. - Нам известен господин Бурдин только по истории с авиакомпанией "Трансаэро", которую он тогда возглавил для вывода из кризисной ситуации. Как известно, пару недель назад "Трансаэро" была признана банкротом. Авиационному сообществу этот "специалист" неизвестен, будем знакомиться".