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"ВИМ-Авиа" не проинформировала Росавиацию о назначении на должность гендиректора Бурдина

Экономика и бизнес
29 сентября, 18:56 UTC+3

Александр Бурдин ранее занимал аналогичную должность в "Трансаэро"

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "ВИМ-Авиа" не проинформировала Росавиацию о назначении на должность гендиректора авиакомпании Александра Бурдина, который ранее занимал аналогичную должность в "Трансаэро". Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росавиации Сергей Извольский.

"Его назначение должно сопровождаться соответствующей аттестацией, компанию должен возглавлять, по действующему законодательству, авиационный специалист, а также он должен быть внесен в сертификат эксплуатанта авиакомпании, - рассказал Извольский. - Нам известен господин Бурдин только по истории с авиакомпанией "Трансаэро", которую он тогда возглавил для вывода из кризисной ситуации. Как известно, пару недель назад "Трансаэро" была признана банкротом. Авиационному сообществу этот "специалист" неизвестен, будем знакомиться".

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