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Росавиация: "ВИМ-Авиа" 2 октября планирует выполнить 17 рейсов

Экономика и бизнес
1 октября, 21:19 дата обновления: 1 октября, 21:29 UTC+3

Александр Нерадько добавил, что сейчас нет необходимости привлекать СЛО "Россия" к вывозу пассажиров

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Компания "ВИМ-Авиа" 2 октября планирует выполнить 17 рейсов, девять из них составят чартерные. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"На следующий день, на 2 октября, авиакомпания планирует выполнить 17 рейсов, восемь регулярных и девять чартерных", - сказал он.

Глава Росавиации добавил, что в настоящее время нет необходимости привлекать самолеты специального летного отряда (СЛО) "Россия" к перевозке пассажиров авиакомпании.

"СЛО осуществил два рейса вывоза пассажиров из Антальи по 150 человек [на борту], то есть вывез более 300 человек. В настоящее время нет необходимости привлечения воздушных судов СЛО к этим перевозкам", - сказал он.

 

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Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
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