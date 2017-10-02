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"Известия": в России создается собственная операционная система для самолетов

Экономика и бизнес
2 октября, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Ее применение планируется в составе нового российского пассажирского самолета МС-21

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) совместно с подрядчиками создает собственную операционную систему (ОС) для нового российского пассажирского самолета МС-21. Заказчиком новой ОС выступает Минпромторг, пишет в понедельник газета "Известия".

"Операционная система разрабатывается в рамках научно-исследовательской работы без привязки к конкретному самолету. При этом ГосНИИАС нацелен на ее применение в составе нового российского пассажирского самолета МС-21. К разработке привлечены соисполнители, основной из них - Институт системного программирования РАН", - сообщили газете в пресс-службе Минпромторга.

В министерстве отметили, что сертификационный пакет, удовлетворяющий требованиям авиационных властей России, в соответствии с заключенными контрактами планируется получить в конце 2019 года.

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"Два года ведется работа. Сам код пишется где-то год. Предстоит проделать еще много проектных работ, - пояснил газете один из подрядчиков проекта JetOS Дмитрий Завалишин. - По факту ОС уже существует и активно тестируется, но там еще много работы. В гражданской авиации очень высоки требования к качеству кода".

Новая операционная система позволит защитить авиационную отрасль от возможных санкционных ограничений западных стран, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что новый российский самолет МС-21, совершивший первый полет в мае этого года, будет официально представлен на одной из крупных международных выставок в первой половине 2018 года.

МС-21 - разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, в нее входит "Иркут") самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). В настоящее время разрабатывается только самолет МС-21-300, в конце мая 2017 года он совершил первый полет. Первые поставки самолета запланированы на конец 2018 года, старт серийного производства - на 2017 год.

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