"Мегафон" разместил облигации на 500 млн руб. с помощью технологии блокчейн

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. "Мегафон" стала первой российской компанией, расчеты по облигациям которой будут осуществляться по технологии блокчейн. Как сообщается в пресс-релизе оператора, объем размещения составил 500 млн руб., покупателем облигаций стал Райффайзенбанк.

В рамках структуры сделки доступ к децентрализованной платформе получают эмитент, центральный депозитарий и инвестор. Работа над прототипом платформы для проведения сделок с облигациями началась в I квартале 2017 года. В рамках проекта была решена задача обеспечения конфиденциальности при работе с данными об остатках ценных бумаг, а также учтены особенности российского законодательства.

"Следом за выпуском биржевых облигаций по рекордно низкой ставке на прошлой неделе, мы первыми в стране и одними из первых в мире разместили коммерческие облигации с учетом прав на блокчейне. Сделка подчеркивает стремление "Мегафона" подтвердить лидерство в развитии цифровой экономики в России. Мы видим большой потенциал в архитектуре блокчейна, которая постепенно и уверенно становится новым стандартом обмена транзакционными данными и заменяет собой традиционные системы. Мы рады вместе с НРД (Национальный расчетный депозитарий - прим. ТАСС) и Райффайзенбанком делать первые шаги на пути цифровой трансформации рынка ценных бумаг", - цитирует пресс-служба слова финансового директора "Мегафона" Геворка Вермишяна.

Система работает только с оцифрованными активами, делая процесс размещения, обращения и учета облигаций максимально прозрачным и простым. Каждый участник сделки имеет возможность обмениваться документами в режиме онлайн, отслеживать статус проведения сделки. Использование криптографической защиты и верификации позволяет проводить все операции в электронном виде, что дает возможность экономить время, снижать затраты каждого из участников сделки, в режиме онлайн регистрировать/подписывать документы, избегать возможности ошибки при подписании документов.