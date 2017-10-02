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Туроператоры прекратят отправлять туристов бортами "ВИМ-Авиа" после 5 октября

Экономика и бизнес
2 октября, 22:26 дата обновления: 2 октября, 22:41 UTC+3

Рейсы будут выполнять Red Wings, "Ямал", "Уральские авиалинии", Atlasglobal, Ellin Air, сообщили в АТОР

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Туроператоры намерены прекратить полетные программы с "ВИМ-Авиа" после 5 октября.

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Об этом в понедельник говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры планируют до 5 октября завершить работу по полетным программам с "ВИМ-Авиа". После этой даты рейсы будут выполнять другие перевозчики: Red Wings, "Ямал", "Уральские авиалинии", Atlasglobal, Ellin Air. Многие рейсы туроператоров уже выполняются перечисленными перевозчиками с 1 октября", - отмечается в сообщении.

По данным АТОР на вечер понедельника, в Ларнаке, Римини, на Тенерифе и турецких курортах находится еще 13,5 тыс. туристов, являющихся клиентами "ВИМ-Авиа". Их отдых продолжается в плановом режиме.

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