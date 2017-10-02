Туроператоры прекратят отправлять туристов бортами "ВИМ-Авиа" после 5 октября

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Туроператоры намерены прекратить полетные программы с "ВИМ-Авиа" после 5 октября.
Об этом в понедельник говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туроператоры планируют до 5 октября завершить работу по полетным программам с "ВИМ-Авиа". После этой даты рейсы будут выполнять другие перевозчики: Red Wings, "Ямал", "Уральские авиалинии", Atlasglobal, Ellin Air. Многие рейсы туроператоров уже выполняются перечисленными перевозчиками с 1 октября", - отмечается в сообщении.
По данным АТОР на вечер понедельника, в Ларнаке, Римини, на Тенерифе и турецких курортах находится еще 13,5 тыс. туристов, являющихся клиентами "ВИМ-Авиа". Их отдых продолжается в плановом режиме.