Туроператоры прекратят отправлять туристов бортами "ВИМ-Авиа" после 5 октября

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Туроператоры намерены прекратить полетные программы с "ВИМ-Авиа" после 5 октября.

Об этом в понедельник говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры планируют до 5 октября завершить работу по полетным программам с "ВИМ-Авиа". После этой даты рейсы будут выполнять другие перевозчики: Red Wings, "Ямал", "Уральские авиалинии", Atlasglobal, Ellin Air. Многие рейсы туроператоров уже выполняются перечисленными перевозчиками с 1 октября", - отмечается в сообщении.

По данным АТОР на вечер понедельника, в Ларнаке, Римини, на Тенерифе и турецких курортах находится еще 13,5 тыс. туристов, являющихся клиентами "ВИМ-Авиа". Их отдых продолжается в плановом режиме.