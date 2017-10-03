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Суд рассмотрит апелляцию АФК "Система" по иску "Роснефти" на 136,3 млрд рублей 13 ноября

Экономика и бизнес
3 октября, 8:11 дата обновления: 3 октября, 8:18 UTC+3

Как стало известно ранее, "Роснефть", "Башнефть" и Минземимущества Башкирии также обжаловали решение арбитража по иску к АФК "Система"

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© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд

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(г. Челябинск) принял к производству апелляционную жалобу АФК "Система" на решение Арбитражного суда Башкирии, постановившего взыскать с корпорации 136,3 млрд рублей по делу с "Роснефтью".

Об этом свидетельствуют материалы суда.

Дело будет рассмотрено 13 ноября, уточняется в определении суда.

Ранее сообщалось, что "Роснефть", "Башнефть" и Минземимущества Башкирии также обжаловали решение Арбитражного суда Башкирии по иску к АФК "Система".

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"
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