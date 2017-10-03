Суд рассмотрит апелляцию АФК "Система" по иску "Роснефти" на 136,3 млрд рублей 13 ноября

Суд рассмотрит апелляцию АФК "Система" по иску "Роснефти" на 136,3 млрд рублей 13 ноябряЭкономика и бизнес 3 октября, 8:11
Редкая гривистая волчица поселилась в Московском зоопаркеОбщество 3 октября, 7:45
Американский музыкант Том Петти скончался на 67-м году жизниКультура 3 октября, 7:31
Трехкратный олимпийский чемпион Утимура снялся с ЧМ по спортивной гимнастике из-за травмыСпорт 3 октября, 6:38
Итоговый доклад Австралии: пропавший малайзийский Boeing найти не удалосьПроисшествия 3 октября, 6:26
Военные РФ развернули медпункт и доставили гуманитарную помощь в деревню Аияша в СирииАрмия и ОПК 3 октября, 6:21
Без осадков и до 8 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 3 октября, 6:21
Крупнейшие за последние тридцать лет учения танковых войск завершились на УралеАрмия и ОПК 3 октября, 6:03
Дипломат: Россия в 2016 г. выделила на достижение Целей устойчивого развития $1,2 млрдЭкономика и бизнес 3 октября, 6:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд
(г. Челябинск) принял к производству апелляционную жалобу АФК "Система" на решение Арбитражного суда Башкирии, постановившего взыскать с корпорации 136,3 млрд рублей по делу с "Роснефтью".
Об этом свидетельствуют материалы суда.
Дело будет рассмотрено 13 ноября, уточняется в определении суда.
Ранее сообщалось, что "Роснефть", "Башнефть" и Минземимущества Башкирии также обжаловали решение Арбитражного суда Башкирии по иску к АФК "Система".