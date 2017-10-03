Акции "Мегафона" упали на 6,7% на фоне продажи Telia 6,2% оператора

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Мегафона" на открытии сессии Московской биржи упали на 6,7%, до 596 руб., свидетельствуют данные торгов.
Снижение происходит на фоне новости о том, что шведский оператор Telia разместил 38,5 млн акций "Мегафона", что составляет 6,2% от капитала компании, по 585 руб. за бумагу.
Таким образом, дисконт к цене акций на закрытии 2 октября торгов Московской биржи составил 8,45% или 54 руб. за бумагу.
Вечером 2 октября Telia объявила, что ее дочерняя структура - Sonera Holding B.V. - начала продажу 35 млн акций "Мегафона" (5,65% акций в обращении) в рамках ускоренного букбилдинга. В сообщении компании говорилось, что если все выставленные на продажу акции будут проданы, то прямая доля Telia в "Мегафоне" сократится с примерно 25,2% до 19,5%. Позднее компания увеличила объем размещаемых акций до 38,5 млн шт.
Как ранее сообщали источники ТАСС, Telia намерена продавать свою долю в "Мегафоне" несколькими траншами, первый из них - в 2017 г. Следующий транш будет продан в течение следующих шести месяцев. Компания обязуется не продавать дополнительные акции "Мегафона" в течение 90 дней после закрытия сделки.
Основным акционером "Мегафона" является USM Group Алишера Усманова, контролирующая 56,32% акций компании.