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Минтранс планирует завершить вывоз пассажиров "ВИМ-Авиа" из Турции 3 октября

Экономика и бизнес
3 октября, 11:21 UTC+3 МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Всего будет выполнено пять рейсов в регионы России, сообщает ведомство

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ планирует во вторник завершить вывоз пассажиров "ВИМ-Авиа" из Турции. Об этом говорится в сообщении ведомства. Всего будет выполнено пять рейсов в регионы России.

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"На 3 октября авиакомпанией "ВИМ-Авиа" запланировано выполнение пяти рейсов в регионы РФ для окончательного вывоза туристов из за рубежа. Это рейсы из Антальи в Белгород, Волгоград, Нижневартовск и два рейса в Нижний Новгород", - говорится в сообщении Минтранса РФ.

Как ранее сообщила Росавиация, всего планируется, что "ВИМ-Авиа" выполнит во вторник 16 рейсов.

По информации Минтранса, накануне "ВИМ-Авиа" перевезла 1,8 тыс. пассажиров, в том числе - 900 из Турции. Всего вчера было перевезено более 5 тыс. пассажиров (более 4,8 тыс. - международными рейсами) "ВИМ-Авиа" силами самой компании, а также с помощью других российских и иностранных перевозчиков.

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