Минтранс планирует завершить вывоз пассажиров "ВИМ-Авиа" из Турции 3 октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ планирует во вторник завершить вывоз пассажиров "ВИМ-Авиа" из Турции. Об этом говорится в сообщении ведомства. Всего будет выполнено пять рейсов в регионы России.

"На 3 октября авиакомпанией "ВИМ-Авиа" запланировано выполнение пяти рейсов в регионы РФ для окончательного вывоза туристов из за рубежа. Это рейсы из Антальи в Белгород, Волгоград, Нижневартовск и два рейса в Нижний Новгород", - говорится в сообщении Минтранса РФ.

Как ранее сообщила Росавиация, всего планируется, что "ВИМ-Авиа" выполнит во вторник 16 рейсов.

По информации Минтранса, накануне "ВИМ-Авиа" перевезла 1,8 тыс. пассажиров, в том числе - 900 из Турции. Всего вчера было перевезено более 5 тыс. пассажиров (более 4,8 тыс. - международными рейсами) "ВИМ-Авиа" силами самой компании, а также с помощью других российских и иностранных перевозчиков.