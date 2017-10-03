Минтранс планирует завершить вывоз пассажиров "ВИМ-Авиа" из Турции 3 октября

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ планирует во вторник завершить вывоз пассажиров "ВИМ-Авиа" из Турции. Об этом говорится в сообщении ведомства. Всего будет выполнено пять рейсов в регионы России.
"На 3 октября авиакомпанией "ВИМ-Авиа" запланировано выполнение пяти рейсов в регионы РФ для окончательного вывоза туристов из за рубежа. Это рейсы из Антальи в Белгород, Волгоград, Нижневартовск и два рейса в Нижний Новгород", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
Как ранее сообщила Росавиация, всего планируется, что "ВИМ-Авиа" выполнит во вторник 16 рейсов.
По информации Минтранса, накануне "ВИМ-Авиа" перевезла 1,8 тыс. пассажиров, в том числе - 900 из Турции. Всего вчера было перевезено более 5 тыс. пассажиров (более 4,8 тыс. - международными рейсами) "ВИМ-Авиа" силами самой компании, а также с помощью других российских и иностранных перевозчиков.