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Во Всемирном банке Украину призвали поддерживать правильные отношения с кредиторами

Экономика и бизнес
3 октября, 14:53 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, октября. /ТАСС

Ведущий экономист представительства ВБ на Украине, в Белоруссии и Молдавии подчеркнул, что Киев должен вести переговоры со всеми кредиторами, и признал, что "есть еще $3 млрд перед РФ"

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КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Украина должна поддерживать правильные отношения со всеми международными кредиторами, в том числе с Россией. Об этом заявил во вторник ведущий экономист представительства Всемирного банка (ВБ) на Украине, в Белоруссии и Молдавии Фарук Хан.

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"Мы считаем, что это вопрос поддержки правильных отношений со всеми кредиторами. Украина должна вести переговоры со всеми кредиторами", - ответил он на вопрос корреспондента ТАСС о перспективах Украины в судебном споре с Россией. Хан признал, что "есть еще $3 млрд перед РФ", которые ранее Украина не реструктуризировала. "Мы считаем, что дискуссии должны продолжаться", - добавил он.

По оценкам ВБ, если Киев будет оперативно проводить необходимые реформы, то Украина в будущем сможет привлекать на внешних рынках новые заимствования под более низкие ставки. В качестве примера он напомнил, что ранее Украина смогла успешно разместить на 15 лет евробонды на $3 млрд.

 

Долг Украины перед РФ

 

В декабре 2013 года Россия на средства Фонда национального благосостояния выкупила еврооблигации Украины на 3 млрд долларов. В декабре 2015 года правительство Украины ввело мораторий на выплату долга РФ, а занимавший в то время пост премьер-министра страны Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации долга наравне с частными кредиторами. Однако до этого совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным - это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.

После многочисленных попыток урегулировать вопрос во внесудебном порядке Россия в феврале 2016 года обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании долга с Украины.

Весной 2017 года Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска, согласившись с наличием у Украины обязательств по еврооблигациям. Однако Россия не сможет приступить к взысканию долга до рассмотрения апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона. Слушания по апелляции запланированы на январь 2018 года.

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