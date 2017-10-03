Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2% в 2017 году

КИЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что рост экономики Украины по итогам 2017 года составит 2%, однако не считает, что этого будет достаточно. Об этом во вторник заявила директор ВБ по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

"Мы прогнозируем рост в 2% в 2017 году, в первой половине рост составил 2,4%, но этого недостаточно, чтобы повысить стандарты жизни граждан", - сказала она.

По словам Кахконен, власти Украины должны предпринять дополнительные меры для ускорения экономического роста. "Нужны дополнительные быстрые реформы, безотлагательные, чтобы стимулировать быстрый рост. Это пакет реформ, которые позволят выйти на 4% и более экономического роста", - подчеркнула она. Представитель ВБ заявила, что без этого Украина рискует "попасть в ловушку низкого роста и этого не следует делать".

Ключевыми реформами, которые необходимо принять Украине, в ВБ считают земельную реформу, которая отменит мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, пенсионную реформу, а также реформы в сфере образования и здравоохранения.

По оценкам ВБ, в 2017 году дефицит государственного бюджета страны достигнет 3,5% ВВП, и это недопустимо высокая цифра. "Мы прогнозируем, что дефицит будет 3,5%, из-за того, что были повышены зарплаты в госсекторе, а также расходы на социальную сферу", - заявил Фарук Хан, координатор сектора борьбы с бедностью и макроэкономической политики, ведущий экономист представительства ВБ на Украине, в Белоруссии и Молдавии.

По его словам, в 2018 году необходимо уменьшить дефицит госбюджета до 2,5% ВВП, в том числе путем предоставления адресных субсидий и принятия пенсионной реформы. Экономист представительства ВБ Анастасия Головач сообщила, что по прогнозам банка уровень инфляции на Украине составит 10%.