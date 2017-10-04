Мадуро предложил использовать корзину валют для регулирования цен на рынке нефти

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Одним из механизмов регулирования цен на рынке нефти может быть использование корзины валют, как это делает Венесуэла. Об этом заявил на сессии Российской энергетической недели президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Страны соглашения в лице России, Ирана, Алжира, Саудовской Аравии и Венесуэлы координируют рынок ежедневно, но при этом мы исследуем возможности новых механизмов установления новых уровней цен на нефть. Венесуэла стала применять корзину валют для продажи нефти, где используются юань, рубль евро и доллар. Эта корзина валют позволяет нам выработать новые параметры рынка", - сказал он.