Депутат: реструктуризация бюджетных кредитов может помочь в ремонте поликлиник Татарстана

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Средства, сэкономленные от реструктуризации бюджетных кредитов, Татарстан может направить на ремонт поликлиник и реализацию программы "Парки и скверы", считает депутат Госдумы, член комитета ГД по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

Президент РФ Владимир Путин сообщил 22 сентября о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на семь - 12 лет. В первые два года регионы должны будут выплачивать только 5% долга ежегодно. Такой график позволит субъектам только в ближайшие два года высвободить в общей сложности 428 млрд рублей.

"Очень много социальных программ, которые сегодня есть в Татарстане. Объявлен ремонт всех поликлиник, программа на 7 млрд рублей, президентская программа "Парки и скверы", это программа, которая потребует дополнительных ассигнований <...> Далее - программа повышения заработной платы и выполнение указов президента - это дополнительные расходы субъектов", - сказал Фаррахов ТАСС, отвечая на вопрос, куда могут быть направлены средства от реструктуризации бюджетных кредитов в Татарстане.

В министерстве финансов Татарстана отказались от комментариев по этому поводу.

"Ввиду отсутствия надлежащих нормативных актов Министерство финансов Республики Татарстан не может комментировать отдельные заявления", - сказали в пресс-службе.

При этом, по данным ведомства, государственный долг республики на 1 июля 2017 года составляет 93,5 млрд рублей, из которых 84,86 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, а еще 8,67 млрд рублей - госгарантии, предоставленные Татарстаном. На обслуживание государственного долга республика в 2017 году планирует направить 98,5 млн рублей.