АФК "Система" сохраняет планы по IPO "Степи" и Segezha, несмотря на суд с "Роснефтью"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. АФК "Система" сохраняет планы по проведению IPO "Степи" и Segezha Group, несмотря на разбирательство с "Роснефтью", заявил журналистам председатель совета директоров и основной бенефициар АФК Владимир Евтушенков в кулуарах расширенного заседания российско-саудовского делового совета.

"Ну, а чего они [планы] должны меняться? Жизнь продолжается. Пока не меняются", - сказал Евтушенков, отвечая на вопрос, остаются ли в силе планы провести IPO компаний на фоне разбирательства с "Роснефтью". "В зависимости от развития ситуации будем дальше принимать решения (по срокам и другим параметрам IPO). Решения принимаются по мере развития ситуации, а не заблаговременно на все 100%", - добавил он.

По словам Евтушенкова, инвесторы из Саудовской Аравии проявляют интерес к этим активам. "Да, проявляют, конечно. Они изучают, смотрели все наши объекты. В этом плане проделана огромная подготовительная работа", - добавил он.

В конце августа президент АФК "Система" Михаил Шамолин говорил, что агрохолдинг "Степь" будет готов к IPO во второй половине 2018 года, а Segezha Group и "Лидер-Инвест" - в 2018-2019 годах. Однако будет ли проведено IPO этих активов в указанные сроки - пока говорить рано, отмечал Шамолин.

Старший вице-президент АФК "Система" Али Узденов в интервью ТАСС говорил, что в рамках IPO агрохолдинга "Степь" корпорация может предложить инвесторам от 15% до 25% агрохолдинга. Перед проведением размещения акций "Степи" на бирже "Система" объединит свои аграрные активы ("Степь" и RZ Agro).

Что касается лесопромышленной дочки "Системы", то в рамках IPO Segezha Group корпорация будет ориентироваться на иностранных инвесторов "в большинстве случаев", поскольку значительная часть продукции Segezha Group идет на экспорт.