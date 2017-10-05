МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин указал на схожесть нефтяных экономик России и Саудовской Аравии. Об он этом заявил на Российско-саудовском инвестиционном форуме.

"Экономики России и Саудовской Аравии в чем-то похожи - для обеих важен топливно-энергетический сектор. Когда цена на нефть упала более, чем в двое, мы пережили мощнейший шок", - подчеркнул министр.

При этом для России ситуация оказалась еще сложнее, чем для Саудовской Аравии, отметил Орешкин. Он пояснил, что России пришлось приспосабливаться не только к низким ценам на нефть, но и внешним вызовам - западным санкциям.

Тем не менее России удалось избежать сильного падения ВВП и восстановить макроэкономическую стабильность, подчеркнул он. А теперь даже выйти на траекторию устойчивого роста и снизить инфляцию до 3%, добавил министр.