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Аль-Фалех: работа ОПЕК+ не может быть закончена пока рынок не достиг ребалансировки

Экономика и бизнес
5 октября, 11:19 UTC+3 МОСКВА 5, октября. /ТАСС

При этом министр энергетики Саудовской Аравии подчеркнул очевидность успеха соглашения о сокращении добычи нефти

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Работа ОПЕК+ не может быть закончена пока рынок не достиг ребалансировки, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех на Российской энергетической неделе.

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Аль-Фалех: работа ОПЕК+ не может быть закончена пока рынок не достиг ребалансировки

"Экономическое восстановление (в результате реализации соглашения ОПЕК+ - прим. ТАСС) это не только успех для нас, но и большая ответственность. И мы не будем довольствоваться тем, что есть. Пока мы не добьемся соответствующего уровня балансировки, пока мы эту цель не достигнем, наша работа не может быть закончена", - сказал он, выступая на пленарной сессии с министром энергетики РФ Александром Новаком.

По словам аль-Фалеха, для него "успех соглашения совершенно очевиден".

"Мы наблюдаем постепенное снижение глобальных запасов. В четвертом квартале этого года предложение на рынке будет меньше спроса, исчезают постепенно запасы в плавучих хранилищах", - пояснил он. Он также отметил, что испытывает гораздо больше оптимизма по поводу будущего рынка, чем два - три года назад.

Саудовский министр также отметил не в первый раз, что не опасается роста сланцевой добычи в США. По его ожиданиям, в ближайшее время рост сланцевой добычи будет соответствовать росту спроса.

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Мировые цены на нефть Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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