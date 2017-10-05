Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ не считает целесообразным легализацию криптовалют на российских биржах

Экономика и бизнес
5 октября, 12:46 дата обновления: 5 октября, 13:00 UTC+3

Глава Банка России отметила, что регулятор по-прежнему против утверждения криптовалют в качестве законного платежного средства, но поддерживает технологию блокчейн

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Банк России не считает целесообразным легализацию криптовалют на российских биржах, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы не считаем целесообразным легализацию оборота криптовалют на российских биржах", - сказала она.

Смотрите также

РФ изучает опыт Японии в части развития технологии блокчейн

Кудрин: легализации криптовалют в России в ближайшие два-три года не будет

Минфин предложил включить криптовалюты в стратегию по повышению финансовой грамотности

Набиуллина подчеркнула, что позиция ЦБ по отношению к криптовалютам неизменна. "Мы не поддерживаем их легализацию как законного платежного средства, но видим перспективы технологии блокчейн, лежащей в его основе", - сказала глава ЦБ.

Глава Банка России сообщила, что ЦБ рассматривает возможность создания платформы для передачи финансовых сообщений с использованием блокчейна.

"Мы рассматриваем в принципе разные возможности использования блокчейна, действительно это может быть и для передачи финансовых сообщений, и для регистрации разного рода сделок", - сказала она.

Кроме того, по словам Набиуллиной, Банк России рассматривает возможность создания национальной цифровой валюты на базе блокчейна.

"Национальная цифровая валюта, возможно, основанная на блокчейне. Мы этот вопрос обсуждаем. Это национальная, не частная валюта. Мы знаем, что многие Центральные банки в мире это обсуждают. Этот процесс находится в стадии изучения, пока рано делать какие-либо выводы", - отметила она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В сейфе Улюкаева были найдены доллары, золото и инструкция по трастовому управлению
2
Рада призвала бойкотировать 137-ю ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Комитет Рады отправил на доработку законопроект о продлении особого статуса Донбасса
5
СК РФ проводит обыски в рамках расследования уголовного дела против экс-владельцев ЮКОСа
6
Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве
7
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама