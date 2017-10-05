ЦБ не считает целесообразным легализацию криптовалют на российских биржах

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Банк России не считает целесообразным легализацию криптовалют на российских биржах, заявила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Мы не считаем целесообразным легализацию оборота криптовалют на российских биржах", - сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что позиция ЦБ по отношению к криптовалютам неизменна. "Мы не поддерживаем их легализацию как законного платежного средства, но видим перспективы технологии блокчейн, лежащей в его основе", - сказала глава ЦБ.

Глава Банка России сообщила, что ЦБ рассматривает возможность создания платформы для передачи финансовых сообщений с использованием блокчейна.

"Мы рассматриваем в принципе разные возможности использования блокчейна, действительно это может быть и для передачи финансовых сообщений, и для регистрации разного рода сделок", - сказала она.

Кроме того, по словам Набиуллиной, Банк России рассматривает возможность создания национальной цифровой валюты на базе блокчейна.

"Национальная цифровая валюта, возможно, основанная на блокчейне. Мы этот вопрос обсуждаем. Это национальная, не частная валюта. Мы знаем, что многие Центральные банки в мире это обсуждают. Этот процесс находится в стадии изучения, пока рано делать какие-либо выводы", - отметила она.