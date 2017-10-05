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Евтушенков надеется на мирное урегулирование спора АФК "Система" с "Роснефтью"

Экономика и бизнес
5 октября, 15:13 дата обновления: 5 октября, 15:46 UTC+3

Председатель совета директоров и основной бенефициар АФК Владимир Евтушенков сообщил, что "Система" делала "Роснефти" предложения по мировому урегулированию спора

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Председатель совета директоров и основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков надеется на мирное урегулирование спора с "Роснефтью" по "Башнефти". По его словам, АФК делала "Роснефти" предложения по мировому урегулированию данного спора.

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"Подавали (предложения "Роснефти" - прим. ТАСС), это тема, которую я не хочу обсуждать, потому что 150 раз задавали эти вопросы и такое ощущение, что других тем нет", - сказал Евтушенков журналистам.

Отвечая на вопрос, возможно ли, по его мнению, мирное урегулирование спора с "Роснефтью", Евтушенков сказал: "Надеемся".

Накануне он говорил, что "Система" пока не начала переговоры по мировому соглашению с "Роснефтью", однако планирует это сделать.

5 октября Евтушенков заявлял, что не рассматривает возможность продажи активов "Системы" для урегулирования спора с "Роснефтью".

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