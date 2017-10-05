Евтушенков надеется на мирное урегулирование спора АФК "Система" с "Роснефтью"

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Председатель совета директоров и основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков надеется на мирное урегулирование спора с "Роснефтью" по "Башнефти". По его словам, АФК делала "Роснефти" предложения по мировому урегулированию данного спора.
"Подавали (предложения "Роснефти" - прим. ТАСС), это тема, которую я не хочу обсуждать, потому что 150 раз задавали эти вопросы и такое ощущение, что других тем нет", - сказал Евтушенков журналистам.
Отвечая на вопрос, возможно ли, по его мнению, мирное урегулирование спора с "Роснефтью", Евтушенков сказал: "Надеемся".
Накануне он говорил, что "Система" пока не начала переговоры по мировому соглашению с "Роснефтью", однако планирует это сделать.
5 октября Евтушенков заявлял, что не рассматривает возможность продажи активов "Системы" для урегулирования спора с "Роснефтью".