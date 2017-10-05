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Министерства связи РФ и Саудовской Аравии будут сотрудничать в сфере связи и ИКТ

Экономика и бизнес
5 октября, 16:53 UTC+3 МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Документ подписали министр связи и массовых коммуникаций России и министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ и министерство связи и информационных технологий Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании.

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Документ предусматривает сотрудничество министерств в области связи и информационно-коммуникационных технологий.

Меморандум подписали министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджед бен Абдалла аль-Касаби по итогам российско-саудовских переговоров.

5 октября президент России Владимир Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Лидеры двух стран обсудили вопросы расширения экономического взаимодействия, военно-технического сотрудничества, а также ряд важнейших международных проблем.

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Путин, Владимир Владимирович Никифоров, Николай Анатольевич Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
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