Министерства связи РФ и Саудовской Аравии будут сотрудничать в сфере связи и ИКТ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ и министерство связи и информационных технологий Саудовской Аравии подписали меморандум о взаимопонимании.

Документ предусматривает сотрудничество министерств в области связи и информационно-коммуникационных технологий.

Меморандум подписали министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров и министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджед бен Абдалла аль-Касаби по итогам российско-саудовских переговоров.

5 октября президент России Владимир Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Лидеры двух стран обсудили вопросы расширения экономического взаимодействия, военно-технического сотрудничества, а также ряд важнейших международных проблем.