ЦБ назвал плюсы использования национальной криптовалюты

СОЧИ, 5 октября. /ТАСС/. Создание национальной криптовалюты стимулирует рост безналичных расчетов и электронных платежей, в том числе, возможно, трансграничных, сообщила журналистам в кулуарах форума Finopolis первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

По ее словам, внедрение национальной криптовалюты решает вопрос ухода от наличности. "Всем пользователям становится все более удобно оплачивать товары и услуги через электронные кошельки, и цифровая валюта может сыграть роль катализатора для использования ее для проведения платежей в более широком смысле", - добавила первый зампред ЦБ.

Скоробогатова также отметила, что использование национальных криптовалют для международных расчетов "теоретически возможно с точки зрения трансграничных платежей". Однако в настоящий момент национальные регуляторы обсуждают цифровые валюты только в рамках своих стран.

"Все регуляторы, с представителями которых я встречалась, прорабатывают этот вопрос. Необходимо понять, будет ли эта цифровая валюта отличаться от электронных денег, заменит ли их или будет обладать новой сущностью. Другой момент - как решить вопрос с анонимностью и трансграничностью", - рассказала Скоробогатова.

Вопрос анонимности несет в себе риски отмывания доходов, полученных преступным путем, и пока что ни один регулятор на этот вопрос не ответил. ЦБ с коллегами из других стран анализирует возможные варианты его решения в рамках международного комитета по платежным и рыночным системам. В конце ноября комитет представит выработанные подходы по этому и другим вопросам регулирования криптовалют в своем первом отчете, сообщила замглавы ЦБ.