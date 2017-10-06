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"Газпром энергохолдинг" ведет переговоры со Сбербанком о покупке Рефтинской ГРЭС у Enel

Экономика и бизнес
6 октября, 14:26 UTC+3

В июне сообщалось, что "Энел Россия" вновь начала переговоры о продаже Рефтинской ГРЭС

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© Владимир Жабриков/ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) ведет переговоры со Сбербанком о покупке Рефтинской ГРЭС у Enel. Об этом сообщил журналистам глава компании Денис Федоров в кулуарах Российской энергетической недели.

"Общаемся со Сбербанком (нанят в качестве консультанта по продаже ГРЭС - прим. ред.)", - сказал он, отвечая на вопрос, интересует ли компанию покупка Рефтинской ГРЭС.

В июне сообщалось, что "Энел Россия" (входит в итальянскую группу Enel) вновь начала переговоры о продаже Рефтинской ГРЭС.

Когда "Энел Россия" (56,4% принадлежит итальянской Enel) выставила на продажу Рефтинскую ГРЭС в первый раз, ее покупкой интересовались "Интер РАО", Сибирская генерирующая компания (СГК) и китайская Huadian.

Рефтинская ГРЭС в Свердловской области мощностью 3,8 ГВт работает на угле Экибастузского месторождения, расположенном в Казахстане.

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