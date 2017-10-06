Gett не ведет переговоры о слияниях в РФ на фоне сделки Uber и "Яндекс.Такси"

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сервис онлайн-заказа такси Gett в настоящее время не ведет переговоры о слиянии с отечественными игроками рынка, заявил журналистами основатель и CEO Gett Дэйв Вайсер в кулуарах бизнес-форума "Атланты".
"По крайней мере мы такого сейчас не делаем, не ведем ни с кем переговоры", - сказал он.
В июле "Яндекс.Такси" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс.Такси" инвестируют в новую компанию $225 млн и $100 млн соответственно. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2017 года. Долю совместной компании на российском рынке пассажирских перевозок в городах присутствия стороны оценивают в 5-6%.
Сделка требует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Ведомство получило соответствующее ходатайство "Яндекса" и Uber 18 августа, планирует рассмотреть сделку до середины ноября. В интервью газете "Коммерсантъ" глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что ведомство положительно относится к сделке по слиянию "Яндекс.Такси" и Uber, и, вероятно, она будет одобрена. Хотя ранее Артемьев заявлял, что сделка может создать угрозу для конкуренции на рынке онлайн-агрегаторов такси.
По мнению основателя Gett, сделки по слиянию - это нормальное развитие рынка. "Посмотрите на телеком - происходит консолидация до разумного размера, никогда не монополия. Так что мы приветствуем это слияние. Я считаю, что это хорошая сделка для "Яндекса" и Uber", - отметил Вайсер.