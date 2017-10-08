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Врио губернатора Приморского края поручил снять с продажи недостроенную гостиницу Hyatt

Экономика и бизнес
8 октября, 8:45 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 8, октября. /ТАСС

Андрей Тарасенко также назвал недопустимой ситуацию со строительством второго гостиничного комплекса, где отсутствует проектная документация

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ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Гостиничный комплекс Hyatt на мысе Бурном во Владивостоке будет снят с продажи и достроен, такое поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

"Кто-то решил еще раз заработать на гостинице. Она строилась на государственные деньги, при том что объект находится в высокой степени готовности. Я отказываюсь продавать гостиницу за бесценок. Считаю, что объект нужно достроить, будем искать соинвестора", - процитировали в пресс-службе администрации Приморского края слова Тарасенко.

Врио губернатора также назвал недопустимой и ситуацию со строительством второй гостиницы Hyatt на Корабельной Набережной, где отсутствуют проекты, сметы, экспертные заключения по большинству этапов строительства. "На обеих гостиницах много нарушений. Решения буду принимать позже, в том числе кадровые. Полагаю, что много людей, причастных к этим стройкам, будут уволены", - сказал врио главы региона.

Его возмутил и факт продажи имущества, закупленного для гостиничных комплексов - это оборудование для ресторанов, мебель, ковры, посуда, бытовая техника и многое другое. Тарасенко потребовал от подрядчика разработать точный график работ с датами окончания каждого этапа, а также создать план по исправлению всех недостатков, мешающих ходу строительства. По данным пресс-службы, повторно ситуация со строительством гостиниц будет обсуждаться на совещании 12 октября, к этой дате врио губернатора поручил предоставить всю имеющуюся по этим объектам документацию.

О строительстве двух отелей Hyatt

Строительство двух пятизвездочных отелей Hyatt было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года. Однако объекты не были построены в срок. Бюджетные инвестиции в строительство уже составили более 13 млрд руб. Депутаты Заксобрания Приморского края несколько раз увеличивали объемы финансирования строительства, также назначались новые сроки сдачи объектов, ни один из которых пока не был выдержан.

В конце октября 2015 года власти сообщили, что гостиницу на Корабельной набережной планируется достроить в 2016 году и сдать в эксплуатацию ко второму Восточному экономическому форуму, а второй отель на мысе Бурный выставят на продажу в нынешнем незавершенном состоянии, включив в стартовую стоимость объекта все материалы, уже закупленные для отеля, в том числе мебель и оборудование. Следующим сроком сдачи был назван 2017 год, однако достройка вновь потребовала выделения средств из регионального бюджета. Второй отель уже несколько раз в этом году выставлялся на торги, но покупателей на него не нашлось.

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Тарасенко, Андрей Владимирович
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