Суд отказал в рассмотрении иска предпринимателя Графеева к АФК "Система" на 133 млрд руб.

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы отказал в принятии к производству искового заявления предпринимателя Евгения Графеева к АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" на сумму 133 млрд руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Как усматривается из искового заявления, Графеев не является акционером АО "Башнефть", отмечается в материалах суда. Кроме того, этот спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
Ранее сообщалось, что предприниматель из Омска Евгений Графеев, долго и безуспешно судившийся с мобильным оператором МТС из-за реорганизации одной из ее дочерних компаний, подал в Арбитражный суд Москвы иск к АФК "Система" и ее дочерней компании "Система-Инвест" о возврате полученных ответчиками от "Башнефти" дивидендов во время владения компанией.
В иске к АФК "Система" и "Система-Инвест" Графеев называет себя "заинтересованным лицом". В документе истец ссылается на решения арбитражных судов по отчуждению акций "Башнефти" в пользу государства, а также недавнего - по взысканию с АФК "Система" и "Система-Инвест" 136,3 млрд руб. убытков, причиненных во время реорганизации "Башнефти" в 2014 году. Суд счел реорганизацию "Башнефти" "способом вывода активов". Иск к корпорации подала нефтяная компания "Роснефть", купившая в октябре 2016 года 50,01% акций "Башнефти" у государства, после проведения масштабного аудита башкирской компании.
АФК уже обжаловала решение Арбитража Башкирии, в компании считают этот этап обязательным для мирового соглашения с "Роснефтью", которое может быть утверждено только в рамках судебного процесса. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев называл этот поступок АФК "Системы" односторонним отказом от мирового соглашения в отсутствие конкретных предложений по урегулированию спора.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что встречался с главой "Роснефти" Игорем Сечиным и владельцем АФК "Система" Владимиром Евтушенковым по поводу судебного разбирательства и рассчитывает на то, что сторонам удастся достичь мирового соглашения. Глава государства подчеркивал, что соглашение, по его мнению, пойдет как на пользу "Роснефти" и АФК "Система", так и на пользу российской экономике.