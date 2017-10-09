АТОР: проблемы авиакомпании "ВИМ-Авиа" не связаны с демпингом

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Финансовые проблемы авиакомпании "ВИМ-Авиа", которые привели к приостановке ее деятельности, не связаны с демпингом. Об этом исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

"Причины проблемы у "ВИМ-Авиа" не просто низкая цена, а переоценка собственных возможностей во всех смыслах. Это проблема конкретного перевозчика в конкретный период времени с целом рядом пунктов, из которых состоит эта проблема. А как мы можем говорить о демпинге в целом на авиационном рынке, если на рынке дефицит перевозки? Как при дефиците перевозки может быть демпинг?", - сказала Ломидзе.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ- Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева. Им были предъявлены обвинения.