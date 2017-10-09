Эксперты в регионах обсуждают снижение налога на прибыль для малого бизнеса

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Инициатива Минфина РФ о возможности снижения регионами ставки налога на прибыль для предприятий малого бизнеса поспособствует росту числа таких компаний и улучшению инвестиционного климата, но в ряде случаев создаст реальные риски для региональных бюджетов, считают опрошенные ТАСС представители региональной власти и эксперты.

Вместе с тем они отмечают, что идея была бы интересна большинству регионов, если бы ставка была снижена в той части налога, который зачисляется в федеральный бюджет.

Об инициативе дать региональным властям право понижать налог на прибыль для предприятий с годовым оборотом от 150 млн до 500 млн рублей на форуме "Опоры России" в сентябре заявил министр финансов Антон Силуанов. По его мнению, такие решения могли бы принимать регионы, которые заинтересованы в развитии малого и среднего предпринимательства на своей территории.

Слишком много "микро"

Как пояснил ТАСС президент "Опоры России" Александр Калинин, речь идет о субъектах бизнеса, которые переходят из категории микропредприятий со специальными налоговыми режимами в категорию малых компаний. "Мы говорим о том, что, когда бизнес покидает специальный налоговый режим, нагрузка на него существенно вырастает. С нашей точки зрения, это одна из причин того, что у нас очень мало собственно малого бизнеса, но много микробизнеса", — сказал Калинин.

По его словам, региональная льгота могла бы стать одним из налоговых стимулов для роста малых компаний. "Естественно, не для всех предприятий, а, например, для производственной сферы, либо для тех сфер, которые регион считает для себя приоритетными", — добавил он.

По данным региональных органов статистики и профильных министерств, сегодня самую многочисленную категорию субъектов малого и среднего предпринимательства составляет микробизнес (предприятия с годовым оборотом до 120 млн рублей), доля же малых компаний повыше невелика. Так, в Рязанской области она составляет 11% от общего количества субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), в Ростовской — 3,5%, в Новгородской области — и вовсе 2%. При этом в большинстве регионов более половины оборота таких предприятий приходится на оптовую и розничную торговлю, в обрабатывающем секторе работают не более 10-15%.

Льготы — в инвестиции

Дополнительная налоговая льгота приведет к росту малых предприятий, уверен руководитель департамента экономического развития Новгородской области Евгений Богданов. "Удельный вес таких компаний в экономике региона небольшой, поэтому для нас инициатива по снижению налогов очень важна", — отметил чиновник.

Дополнительная поддержка нужна в первую очередь развивающимся предприятиям, а также отраслям с низкой нормой прибыли, считает депутат Госдумы, возглавляющий региональное отделение "Деловой России" в Курской области, Виктор Карамышев. При этом, по его мнению, в обмен на налоговые послабления малый бизнес должен взять на себя встречные обязательства.

"Средства, сэкономленные за счет сниженного налога на прибыль, должны быть направлены на дальнейшее развитие предприятия, что в дальнейшем для региона "окупится сторицей" уже через год-два, — сказал депутат. — Моя личная инициатива: льготы по налогу на прибыль надо привязать не только к показателям оборота, но и к уровню инвестиционной активности бизнеса — это будет очень правильное и своевременное решение".

Инвестиций от бизнеса взамен на налоговые послабления ждут и в других регионах. "Должно стать нормой реинвестирование высвободившихся средств в развитие материально-технической базы предприятия и расширение производства", — считает директор профильного департамента из Орловской области Юрий Савкин.

"Серые схемы"

С инициативой Минфина согласны не во всех регионах. Директор областного департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Владимирской области Сергей Кошелев указал, что к снижению налоговых ставок необходимо подходить с большой аккуратностью. "Подобное изменение законодательства всегда сопровождается проведением проверок и документов, что может обернуться лишним давлением на бизнес", — пояснил он ТАСС.

Кроме того, по его мнению, введение новых налоговых льгот для малого бизнеса может затормозить рост более крупного бизнеса, который может увести часть доходов "в тень". "Предприятия, которые перерастут объем в 500 млн рублей, могут уменьшать свою выручку, чтобы не выйти из льготы, применять лазейки и схемы, которые снивелируют положительную динамику малых предприятий", — отметил Кошелев.

Такую опасность видят и в департаменте финансов Ямало- Ненецкого автономного округа. "Это может повлечь за собой применение налогоплательщиками "серых" схем ухода от налогообложения, в том числе путем дробления бизнеса в целях попадания выручки в льготируемый диапазон, — сказал ТАСС представитель департамента. — Данная налоговая инициатива Минфина идет вразрез с политикой федерального центра по отказу от установления на федеральном уровне льгот по налогам, подлежащим зачислению в региональные бюджеты".

В профильном департаменте правительства Курганской области убеждены, что количество действующих налоговых льгот и сейчас достаточно велико, расширять этот список нет смысла. "Многие из этих льгот пересекаются, дублируются, и зачастую федеральные налоговые органы отказываются, а региональные финансовые структуры не умеют вникать в тонкости их администрирования", — отметил заместитель директора департамента Сергей Горбачев.

Выпадающие доходы

Министр экономического развития Саратовской области Юлия Швакова отметила, что кардинальной новацией инициатива не является: Налоговый кодекс уже сейчас позволяет регионам устанавливать льготы для отдельных категорий налогоплательщиков. При этом новая инициатива, по ее словам, "не даст значимого экономического эффекта конкретно для Саратовской области, но в то же время снизит бюджетные доходы".

Выпадающие доходы бюджетов эксперты считают одним из главных аргументов против понижения налоговой ставки за счет регионов. По мнению доцента кафедры Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максима Кривелевича, "регионы — кроме Москвы, Московской области, Якутии и еще нескольких исключительных случаев — уже настолько финансово обескровлены, что просто не могут себе позволить масштабное предоставление льгот".

Как сообщили ТАСС в Министерстве финансов Краснодарского края, налог на прибыль организаций занимает около 26% в доходной части краевого бюджета, и предоставление права применять пониженную ставку по налогу на прибыль для малого бизнеса затруднит обеспечение его сбалансированности. "В условиях высокой долговой нагрузки на краевой бюджет... снизить ставку по налогу на прибыль будет достаточно сложно", — констатировали в министерстве.

Развернуть Заполнение налоговой декларации о доходах © Антон Новодережкин/ТАСС Заполнение налоговой декларации о доходах © Антон Новодережкин/ТАСС

Начальник управления развития и поддержки предпринимательства Минэкономразвития Хабаровского края Татьяна Бартюк напомнила, что практически все предложенные налоговые льготы за последние несколько лет вводились только за счет субъектов РФ. "Это однозначно приводит к выпадающим доходам и еще больше увеличивает дефицит бюджетов регионов", — сказала она. По мнению начальника управления экономики правительства Еврейского автономного округа Ольги Дубоделовой, "снижение налога на прибыль за счет его региональной части сведет на нет меры региональных властей по снижению дотационности".

При этом опасения высказывают не только дотационные субъекты РФ, но и регионы-доноры. "Сейчас нужно вернуться к тому, чтобы сперва наполнить казну, поскольку "тучные годы" миновали", — заявила ТАСС член Татарстанского регионального отделения "Деловая Россия", председатель комитета по торговле и сфере обслуживания Торгово-промышленной палаты Татарстана Фарида Галеева.

Федеральное "плечо"

Председатель комитета парламента Чеченской Республики по бюджетам, банкам и налогам Иса Бисаев считает идею Минфина хорошей: в условиях повышения налогов и акцизов любое послабление, которое будет стимулировать бизнес, пойдет во благо. "Если мы будем оставлять больше финансов предпринимателям, они же никуда с этой прибылью не убегут, а будут модернизировать свое производство, расширять, и мы должны их в этом поддерживать", — пояснил он.

Однако, по его мнению, снижать налог следует не с региональной, а федеральной его части. Ставка налога на прибыль в настоящее время составляет 20%, при этом 3% зачисляется в федеральный бюджет, а 17% - в региональный бюджет. Эта разбивка установлена на период с 2017 года по 2020 год. До 1 января 2017 года 2% налога зачислялась в федеральный бюджет, 18% — в региональный.

"Если бизнес дополнительно освобождать от той части, что идет в региональный бюджет, потребуется дополнительное привлечение средств опять-таки из федерального центра на условиях кредита или, не дай бог, банковские кредиты. Наша республика такое не практикует, но в других регионах такой бич присутствует. Они привлекли кредиты от банков, в частности для выполнения "майских указов" президента РФ по увеличению заработной платы бюджетникам, и оказались в довольно трудном положении", — пояснил Бисаев.

В Кабардино-Балкарии от такой инициативы ожидают роста инвестиционной привлекательности региона. "Указанная мера должна оказать положительное влияние на социально- экономические развитие республики. Улучшение инвестиционного климата будет способствовать привлечению инвестиций в республику и реализации крупных технологичных проектов", — сказала ТАСС замминистра экономического развития и торговли КБР Ольга Белецкая.

Вместе с тем заместитель председателя парламента КБР Михаил Афашагов подчеркнул, что понижение ставки для достаточно многочисленной категории плательщиков усложнит налоговое администрирование и приведет на некоторое время к выпадающим доходам региональных бюджетов. "При внедрении указанной меры поддержки необходимо тщательно рассчитать возможные потери и проработать вопрос на это время компенсации выпадающих доходов региональных бюджетов со стороны федерального центра", — прокомментировал он ТАСС.

В Ставропольском крае региональные власти охотно стимулируют снижением налоговых ставок крупные предприятия. Например, инвесторы, вложившие в проекты более 500 млн рублей, могут получить региональную льготу по налогу на имущество на весь имущественный комплекс, рассказал ТАСС президент Торгово-промышленной палаты края Борис Оболенец. "К любому снижению налогов нужно относиться положительно. Известно, что чем меньше налог, тем его больше и охотнее платят... Но если давать такое право регионам на откуп, то, как показывает практика, они охотнее повышают налоги, чем снижают", — пояснил он.

Не забыть и про самых маленьких

Вместе с тем эксперты указывают, что подобные налоговые льготы актуальны сегодня не столько для малых предприятий, сколько для микробизнеса. В первую очередь речь идет о так называемых самозанятых гражданах, полагает председатель брянского регионального отделения "Опоры России" Виктор Гринкевич. "По сути микробизнес, самозанятые люди — это те, кто слез с шеи государства. Не требует пособий, выплат, а зарабатывает и на себя, а иногда и на всех родных, а значит, это будет помощь не одному, а сразу нескольким людям", — сказал Гринкевич ТАСС.

С этим согласна и уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх — она считает, что налоговые льготы должны распространяться и на так называемую малую торговлю, на которую приходится существенная доля микро- и малого бизнеса. "Это те самые предприниматели, которые ежедневно кормят, оказывают услуги бытовые, перевозят на такси или ином малом транспорте, которые создают рабочие места в условиях, когда крупные предприятия отсутствуют в муниципалитете или испытывают экономические трудности. Это те самые самозанятые граждане, которые занимают себя и создают небольшое количество рабочих мест", — прокомментировала она.

Вице-председатель Челябинского регионального отделения "Опоры России" Денис Константинов также уверен, что предложение Минфина должно распространяться на предприятия от нулевого оборота. "Есть большое количество малых предприятий, которые наравне с крупным бизнесом используют общую систему уплаты налогов. Это позволяет им встраиваться в технологические цепочки в качестве "поставщиков с НДС", и это нужно учитывать", — пояснил он.

В целом же, по его словам, есть большая вероятность того, что "эта льгота так и останется на бумаге, как и налоговые кредиты". "Дело в том, что регионы имеют достаточно возможностей для уменьшения налоговых ставок на бизнес, но борьба с выпадающими доходами оказывается важнее", — сказал эксперт ТАСС.