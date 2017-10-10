Росавтодор в 2018 году направит на ремонт и содержание дорог более 533 млрд рублей

Бывший губернатор Ивановской области Павел КоньковБиографии и справки 10 октября, 11:43
Ватутин: Минспорт Турции посодействует в получении виз американским баскетболистам ЦСКАСпорт 10 октября, 11:36
Росавтодор в 2018 году направит на ремонт и содержание дорог более 533 млрд рублейЭкономика и бизнес 10 октября, 11:31
Платные парковки мэрия Новосибирска построит без участия инвестораСибирь 10 октября, 11:22
Минтранс вводит в эксплуатацию новый центр управления полетами воздушных судов в МосквеЭкономика и бизнес 10 октября, 11:09
Сибирские археологи нашли в Дагестане более 300 артефактов возрастом около 400 тыс. летНаука 10 октября, 11:09
Федеральная грузовая компания за 9 месяцев увеличила перевозки на 13%, до 151 млн тТранспорт 10 октября, 11:01
"Ъ": погрузка и грузооборот РЖД до 2025 г. могут увеличиться на 2,2% и 3,1% соответственноТранспорт 10 октября, 10:47
В Сирии при взлете разбился российский Су-24Армия и ОПК 10 октября, 10:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. / ТАСС/. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) в 2018 году направит на ремонт и содержание федеральных и региональных автомобильных дорог 533 млрд рублей. Об этом заявил глава ведомства Роман Старовойт в рамках выставки-форума "ДорогаЭкспо-2017".
"На развитие федеральных автомобильных дорог и трансферты регионам в следующем году Росавтодор направит 533 млрд рублей",- сказал он.
По его словам, на ремонт и содержание федеральных трасс будет выделено 287 млрд рублей, что на 15% больше, чем в прошлом сезоне.
Старовойт отметил, что дополнительно 40 млрд рублей направят на завершение строительства Крымского моста.
Также на развитие региональных дорожных программ в качестве целевых субсидий и трансфертов планируется выделить 66 млрд рублей. Эти средства федерального бюджета Росавтодор распределит между регионами.
Половина данных траншей будет распределена между субъектами по программе "Безопасные и качественные дороги".
Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" начала реализовываться в этом году и рассчитана до 2025 года. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В этом году сумма финансирования проекта составила более 65 млрд рублей, из которых 31 млрд рублей выделен из федерального бюджета и 34 млрд рублей из бюджетов агломераций.
На финансирование дорожного строительства в 2017 году было выделено 500 млрд рублей. Из них больше 30 млрд рублей направлено в виде субсидий и трансфертов в регионы.