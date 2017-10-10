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Росавтодор в 2018 году направит на ремонт и содержание дорог более 533 млрд рублей

Экономика и бизнес
10 октября, 11:31 UTC+3 МОСКВА 10 октября., / ТАСС

На финансирование дорожного строительства в 2017 году было выделено 500 млрд рублей

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© Митя Алешковский/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 октября. / ТАСС/. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)  в 2018 году направит на ремонт и содержание федеральных и региональных автомобильных дорог 533 млрд рублей. Об этом заявил глава ведомства Роман Старовойт в рамках выставки-форума "ДорогаЭкспо-2017".

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"На развитие федеральных автомобильных дорог и трансферты регионам в следующем году Росавтодор направит 533 млрд рублей",- сказал он.

По его словам, на ремонт и содержание федеральных трасс будет выделено 287 млрд рублей, что на 15% больше, чем в прошлом сезоне.

Старовойт отметил, что дополнительно 40 млрд рублей направят на завершение строительства Крымского моста.

Также на развитие региональных дорожных программ в качестве целевых субсидий и трансфертов планируется выделить 66 млрд рублей. Эти средства федерального бюджета Росавтодор распределит между регионами.

Половина данных траншей будет распределена между субъектами по программе "Безопасные и качественные дороги".

Федеральная программа "Безопасные и качественные дороги России" начала реализовываться в этом году и рассчитана до 2025 года. Она предусматривает повышение числа дорог, соответствующих нормам, и снижение количества ДТП. В этом году сумма финансирования проекта составила более 65 млрд рублей, из которых 31 млрд рублей выделен из федерального бюджета и 34 млрд рублей из бюджетов агломераций.

На финансирование дорожного строительства в 2017 году было выделено 500 млрд рублей. Из них больше 30 млрд рублей направлено в виде субсидий и трансфертов в регионы.

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