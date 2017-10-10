Экспорт водки из РФ за восемь месяцев вырос на 14%, до $78,4 млн

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Экспорт водки из РФ за январь - август 2017 г. в денежном выражении вырос на 14% и составил $78,4 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).
При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 1,26 млрд декалитров, что на 4,1% больше, чем в прошедшем году.
Экспорт водки в дальнее зарубежье в денежном выражении вырос на 12,3% и составил $58,5 млн. В натуральном выражении экспорт увеличился на 2,6% - до 854,3 млн декалитров.
В ближнее зарубежье в январе - августе 2017 г. из РФ было экспортировано 403,7 млн декалитров водки, что на 7,7% больше показателя за аналогичный период прошедшего года. В денежном выражении экспорт вырос на 20,6% и достиг $19,9 млн.