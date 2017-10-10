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Сторчак не видит юридических доводов для отмены решения лондонского суда по долгу Украины

Экономика и бизнес
10 октября, 16:04 UTC+3 МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Замминистра финансов РФ заявил, что Высокий суда Лондона не просто принял решение в пользу Москвы, но и не стал выслушивать стороны

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Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак

Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Юридических аргументов в пользу отмены решения Высокого суда Лондона, обязавшего Украину возместить России долг по украинским еврооблигациям и судебные расходы, нет. Об этом журналистам заявил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

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"Юридических аргументов в пользу отмены решения Высокого суда Лондона нет. Все-таки Высокий суд не просто принял решение в нашу пользу, но еще и не стал выслушивать стороны, понимая, что один - кредитор, а другой - заемщик", - сказал Сторчак.

Россия приобрела еврооблигации Украины на $3 млрд за счет средств Фонда национального благосостояния в декабре 2013 года. Долг должен был быть погашен через два года. Однако в декабре 2015 года Украина допустила дефолт по евробондам и отказалась возвращать долг.

После многочисленных попыток урегулировать вопрос во внесудебном порядке Россия инициировала судебное разбирательство в Лондоне.

В марте 2017 года Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить $3 млрд в счет погашения купленных Россией еврооблигаций. Кроме того, Украина должна выплатить России проценты и пени. Также суд обязал Украину возместить России часть расходов на судебные разбирательства в размере 2,8 млн фунтов стерлингов. В конце сентября российский Минфин сообщил, что часть издержек Украина оплатила.

Однако Россия не сможет приступить к взысканию долга до рассмотрения апелляции Украины на решение лондонского суда. Слушания по апелляции запланированы на январь 2018 года.

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