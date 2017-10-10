ФАС не получала заявок от компаний - претендентов на покупку "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. ФАС на сегодняшний день не получала заявок от компаний - претендентов на покупку "ВИМ- Авиа". Об этом сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев.

"Не было (заявок от авиакомпаний - прим. ред.)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом глава ФАС отметил, что считает в данной ситуации для отрасли оптимальным присоединение "ВИМ-Авиа" к другому игроку.

"Я знаю, что Министерство транспорта пытается этот вопрос урегулировать, и конечно, самый хороший способ - это присоединение к какой- то более-менее сильной компании, которая платежеспособна, которая имеет пилотов, может принять парк", - добавил глава ФАС.

Ранее Артемьев говорил, что не видит в связи с ситуацией с "ВИМ-Авиа" изменений конкурентного баланса в этой отрасли.