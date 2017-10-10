Россия готова поставлять в Марокко сахар, напитки и мороженое

РАБАТ, 10 октября. /ТАСС/. Россия и Марокко в состоянии обеспечить выход показателей двусторонней торговли на качественно новый уровень. Об этом заявил во вторник в Рабате министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая на заседании Российской деловой миссии в Королевстве Марокко. Мероприятие организовано в рамках официального визита в эту североафриканскую страну председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

По словам Ткачева, "в 2016 году двусторонний товарооборот продемонстрировал уверенный рост почти на треть - с $1 млрд до 1,3 млрд". При этом, отметил он, "товарооборот сельскохозяйственной продукции вырос в 1,5 раза - до $530 млн". "В сфере последних тенденций, направленных на расширение двусторонних отношений, важным фактором развития выступает интенсивность и глубина контактов бизнес сообществ наших стран", - отметил министр.

"Мы готовы поставлять на марокканский рынок не только пшеницу, но и подсолнечное масло, кондитерские изделия, сахар, мясную продукцию, напитки, а также мороженое - удивительное лакомство, которое по достоинству оценят марокканские потребители" - заявил Ткачев, обращаясь к участникам.

Торговля должна наращиваться

"Уверен, что благодаря плодотворной работе участников сегодняшнего форума и тесному взаимодействию руководства наших стран мы в состоянии обеспечить условия по выходу показателей двусторонней торговли на качественно новый уровень. Этому будет способствовать заключение долгосрочных контрактов между контрагентами двух стран", - сказал он.

Как отметил министр, в ходе работы форума предстоит всесторонне изучить текущее состояние российско-марокканского сотрудничества в различных отраслях, в том числе в сфере сельского хозяйства, энергетики, промышленности, транспорта, обменяться мнениями о перспективах развития экономик двух стран с учетом меняющихся экономических и политических условий арабского региона в целом, и Арабского Магриба в частности. "А также наработать базу для устойчивого взаимодействия в условиях новых глобальных вызовов", - продолжал Ткачев.

Глава ведомства пожелал "всем марокканским и российским экономическим контрагентам довести двусторонние договоренности до практической реализации и заключения реальных коммерческих контрактов". "Россию и Марокко объединяют исторически прочные экономические и культурные связи. Уверен, что форум позволит профессионалам из России и Марокко наладить новые деловые контакты, и укрепить существующие торговые связи", - подытожил он.

В работе делового форума, проходящего под девизом "Россия - Марокко: открывая новые возможности", принимают участие представители около 20 компаний РФ, работающих в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, вагоностроения, фармацевтики и ряда других.