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Ткачев: Россия хочет начать экспортировать пшеницу в Индию

Экономика и бизнес
5 октября, 9:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Ранее министр сельского хозяйства заявлял, что Россия рассчитывает в 2017-2018 сельхозгоду вернуть мировое лидерство по экспорту пшеницы

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россия хотела бы начать экспортировать пшеницу в Индию. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая на деловом завтраке в рамках форума "Золотая осень".

"Я считаю, что Индия для России еще не открытая страна (для поставок сельхозпродукции - прим. ТАСС), и мы не продаем вам миллионов пять зерна, пшеницы своей, мы хотим это сделать", - сказал Ткачев.

Ранее Ткачев заявлял, что Россия рассчитывает в 2017-2018 сельхозгоду вернуть мировое лидерство по экспорту пшеницы. В прошлом сельхозгоду, который завершился 30 июня, РФ экспортировала рекордные 35,5 млн т зерна, включая 27,1 млн т пшеницы, уступив США (28,1 млн т) мировое лидерство по экспорту пшеницы, сохранив место в тройке лидеров.

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Ткачев считает, что Россия может вернуть лидерство по экспорту пшеницы в этом сельхозгоду

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